Das erwartet uns in Staffel 3

Das Show-Konzept über 10 normschöne Singles, die Lust auf heiße Flirts haben, doch erst in der Show erfahren, dass sie nicht miteinander intim werden dürfen, eroberte im ersten Lockdown 2020 die Herzen der Reality-Fans. Emotionale Bindung statt körperliche Vereinigung lautet die Devise, die den TeilnehmerInnen bis zu 100.000 US-Dollar Siegerprämie einbringen kann. Wird jedoch eine der Regeln gebrochen, wird Geld abgezogen.

Da sich dieses Konzept auch in der zweiten Staffel von "Too Hot To Handle" bewährte, werden vermutlich auch die neuen Folgen so ablaufen. Was sich jedoch ziemlich sicher verändern wird, sind die KandidatInnen, die sich der harten Aufgabe der Keuschheit stellen werden. Wer das sein wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Die dritte Staffel von "Too Hot To Handle" soll Anfang 2022 auf Netflix erscheinen.