Seit 15 Jahren begeistert „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“ mit Kai Pflaume das Publikum. Zum großen Jubiläum feiert die Show 70 Ausgaben und 15 Jahre voller außergewöhnlicher Duelle - mit einem Geburtstagsständchen von Otto Waalkes, einer Top 10 der beliebtesten Duelle und jeder Menge prominenter Herausforderer. Mit dabei sind unter anderem Mats Hummels, Elyas M'Barek, Lena Gercke, David Garrett, Jan Josef Liefers, Tobias Moretti, Mathilde Gremaud und Julian Weber - am Samstag, 31. Oktober, um 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek.

Die beliebtesten Duelle laut Publikum Welches Duell aus 15 Jahren ist dem Publikum am stärksten in Erinnerung geblieben? Zum Jubiläum haben Zuschauerinnen und Zuschauer abgestimmt und ihre liebsten Challenges gewählt. Kai Pflaume präsentiert die Top 10 des Votings und begrüßt den kleinen Herausforderer, der mit seinem Duell besonders viele Herzen des Publikums erobert hat, live im Studio.

Große Überraschungen und liebgewonnene Highlights Fußball-Weltmeister Mats Hummels steht vor einer Herausforderung in luftiger Höhe: Auf einer schwebenden Plattform muss er so viele Fußbälle wie möglich ins 15 Meter weit entfernte, ebenfalls schwebende Tor befördern. Beweist der Fußballprofi auch bei diesem ungewöhnlichen Duell Treffsicherheit? Zehn Besen, ein Essstäbchen und jede Menge Fingerspitzengefühl: In einer neuen Ausgabe der beliebten Rubrik „Klein gegen Jan Josef“ wartet zum 15-jährigen Jubiläum eine besonders wacklige Herausforderung auf Jan Josef Liefers. Wie textsicher ist Otto Waalkes - bei seinen eigenen Filmklassikern? Die Comedy-Legende muss Szenen aus seinen eigenen Filmen anhand eines einzigen Satzes erkennen und richtig fortsetzen. Doch damit nicht genug: Zum Jubiläum hält Otto auch noch eine musikalische Überraschung bereit und bringt dem Publikum ein ganz besonderes Geburtstagsständchen.