Swarovski wird die Hunde und ihre Halter durch den Hindernisparcours begleiten. Sie ist selbst leidenschaftliche Hundebesitzerin. "Ich bin ja schon länger auf den Hund gekommen und fühle mich daher in der 'Top Dog Germany'-Familie pudelwohl. Die Leistungen der teilnehmenden Hunde haben mich wirklich beeindruckt - da kann sich mein Dackel Gustl noch das ein oder andere abschauen", zitiert der Sender sie in einer Pressemitteilung.

Victoria Swarovski (31) erhält eine neue Aufgabe bei RTL : Sie wird ab dem 8. August (oder vorab via RTL+) als Field-Reporterin bei der fünften Staffel von "Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands" zu sehen sein. Damit verstärkt sie das bewährte Kommentatoren-Duo aus Jan Köppen (42) und Frank "Buschi" Buschmann (60). In Staffel 1, 2 und 4 im vergangenen Jahr hatte noch Laura Wontorra (36) die Hundeshow moderiert.

Fünf neue Folgen

Über 30 verschiedene Hunderassen treten in fünf neuen Folgen immer freitags um 20:15 Uhr gegeneinander an. Dabei spielt die Größe keine entscheidende Rolle - am Ende zählt das perfekte Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier. Die Hundehalter leiten ihre vierbeinigen Partner durch den anspruchsvollen Parcours mit drei neuen Hindernissen und feuern sie dabei an. Der Gesamtsieger der Show kann sich über 25.000 Euro Preisgeld freuen.

Für die professionelle Betreuung sorgen neben dem neuen Moderations-Trio bewährte Experten: Jan Dießner fungiert seit der ersten Staffel als Hundeexperte und Schiedsrichter, Dr. Tanja Pollmüller als Tierärztin. Nur Hunde, die den "Hunde-TÜV" von "Doc Polly" bestehen, dürfen an "Top Dog Germany" teilnehmen.