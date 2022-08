"Top Gun: Maverick" schlägt "Titanic" an US-Kinokassen

Weltweit liegt "Titanic" weiter vor "Top Gun: Maverick"

In der internationalen Rangliste ist "Top Gun: Maverick" (noch) nicht ganz so erfolgreich. Dort liegen Tom Cruise und Co. "nur" auf Rang 13. Global spielte der Film bisher 1,352 Milliarden Dollar ein. "Titanic" rangiert mit 2,201 Milliarden auf Platz drei hinter "Avatar" (2,847 Milliarden) und "Avengers: Endgame" (2,797 Milliarden).