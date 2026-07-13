Er gilt Meister der Abschweifung und zählt seit Jahren zu den wichtigsten und markantesten Stimmen der deutschsprachigen Comedy: Die Rede ist natürlich von Torsten Sträter . Sein aktuelles Soloprogramm „Mach mal das große Licht an“ ist ein Ausruf, den er in den 70er‑Jahren oft von seiner Mutter zu hören bekam. Der WDR zeichnete die letzte Show seiner Tour am 13. Juni 2026 in Siegburg auf und macht diesen Auftritt nun in der ARD‑Mediathek zugänglich.

„Druck, Dampf, Glanz, Aroma – alles drin“

In „Mach mal das große Licht an“ erzählt Komiker und Bestsellerautor Torsten Sträter urkomische Geschichten aus seinem Leben, die so oder zumindest so ähnlich stattgefunden haben könnten. Nüchtern und zugleich völlig überhöht, voller Wortwitz, unvorhersehbaren Pointen und mit seinem unverwechselbar trockenen Humor präsentiert er kuriose, kunstvoll miteinander verstrickte Alltagsanekdoten.

„Es ist die Siebträgermaschine unter den Programmen“, so Torsten Sträter selbst. „Druck, Dampf, Glanz, Aroma – alles drin! Plus die großen Fragen des Seins, die da lauten: Wie führe ich ein gutes Leben? Was kommt danach? Wie lauten die besten sechs der vier großen mathematischen Regeln? Beleuchten wir alles – und zwar nach dem bewährten Muster: Zu albern für Kabarett, für Comedy aber ganz clever. Ein schöner, sich wölbender Abend, Kaffee, Geschichten … bis ich den Faden verliere – und dann schauen wir mal.“