"Totti – Il Capitano": Sky-Serie über Italiens Fußball-Legende

Doch nun, im Jahr 2016, mit 39 Jahren, wird es Zeit, an das Karriere-Ende zu denken. Trotzdem hofft Totti weiterhin, dass er noch ein paar Jahre spielen kann. Doch als der Trainer Luciano Spalletti nach sieben Jahren zur AS Rom zurückkehrt, sieht Totti seine Pläne in Frage gestellt, obwohl Spalletti einst ein Freund und großer Bewunderer von ihm war.

In der Titelrolle ist Pietro Castellitto zu sehen, Greta Scarano spielt Tottis Ehefrau Ilary Blasiin. Regie führte Luca Ribuoli ("La mafia uccide solo d'estate").