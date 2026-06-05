Gery Seidl in Toy Story 5: Er spricht diese neue Rolle

Die Kult-Spielzeuge sind zurück auf der großen Leinwand und dieses Mal stehen Buzz Lightyear, Woody, Jessie und der Rest der Bande vor einer ganz neuen Herausforderung als sie Lilypad begegnen, einem funkelnagelneuen Tablet. Während im neuen, rasanten Disney-Pixar Familien-Abenteuer "Toy Story 5" Cowboy Woodys Originalstimme natürlich wieder Tom Hanks gehört, und Tim Allen seine Stimme Buzz leiht, kann auch die deutsche Synchro mit gewichtigen Stimmen aufwarten. Wir verraten euch nun, welche Stars in welchen Rollen zu hören sein werden und lassen sie in einem Video gleich selber zu Wort kommen:

Von Bully bis Seidl - Das sind die deutschen Stimmen in "Toy Story 5"

Schauspieler, Regisseur, Produzent und Comedy-Legende Michael Bully Herbig ("Das Kanu des Manitu", "Lol: Last One Laughing") schlüpft wieder in die Cowboystiefel und kehrt als fürsorglicher Woody zu seinen Freunden in Bonnies Kinderzimmer zurück. Dort sorgt erneut auch Dino Rex für Turbulenzen – herrlich komisch und mit vollem Herzblut gesprochen von Schauspieler und Star-Comedian Rick Kavanian ("Das Kanu des Manitu", "(T)Raumschiff Surprise - Periode 1").

Neu an Bord sind diesmal der preisgekrönte österreichische Kabarettist, Schauspieler und Musiker Gery Seidl ("Aufputzt is‘", "SOKO Linz", "Griechenland"), der als Superhelden-Erdnuss Dr. Nutcase zu hören ist, sowie das Schweizer Internetphänomen Zeki Bulgurcu. Als Entertainer Zeki alias @zekisworld begeistert er ein Millionenpublikum und leiht im Film dem Kuschelzebra seine Stimme.

Außerdem darf sich das österreichische Publikum auf eine in fast jedem Kinderzimmer bekannte Stimme freuen. Radio Teddy Moderatorin Cristina verleiht erstmals ihre Stimme in einem Animationsfilm und spricht die Kuschelpuppe.