Die Doku-Serie blickt hinter die durchtrainierte Fassade und zeigt Freundschaften und Konkurrenz, Liebe und Eifersucht, Fans und Groupies, Familienleben und Zukunftsfragen. Von der Jubiläumstour über eine ziemlich unzensierte Nacht im eigenen SIXX PAXX Theater am Potsdamer Platz bis zum großen Homecoming in Berlin: Die vier Folgen gehen dahin, wo die Show aufhört: sexy, persönlich und ohne den sogenannten „Cocksock“.

Licht an, Kleider runter, Kameras an: „Toyboys – Sixx Paxx Uncut“ zeigt die Männer hinter Europas erfolgreicher Male-Strip-Show so nah wie nie. Zwischen ausverkauften Shows, nervenaufreibenden Proben, engem Tourbus und wilden Nächten bleibt dabei kaum etwas verborgen. Im Mittelpunkt stehen die Gründer und Freunde David und Basti und ihre Boys: Aaron, Millon, Jayden, Mike, Leon, Steve und weitere Mitglieder der SIXX PAXX.

Darum geht es in den vier Doku-Folgen zu SIXX PAXX

Folge 1: Tourstart

10 Jahre SIXX PAXX! Die beiden Gründer und Immer-Noch-Stripper David und Basti wollen, dass die Jubiläumstournee alles bisher Dagewesene übertrifft. Die Choreos sitzen und selbst kurz nach Weihnachten gilt das auch für die Sixpacks der SIXX PAXX. Drei Monate sexy Klassenfahrt im Tourbus mit allabendlichen Auftritten in Deutschland, Österreich und der Schweiz liegen vor den Tänzern und ihrer Crew. Und ein wenig Privatleben darf nebenbei auch sein…

Folge 2: Tourleben ist „einsam“

Viele muskulöse Männer auf engstem Raum und nur eine Toilette – fürs kleine Geschäft. Klingt wie die Male Edition von „Hinter Gittern“, ist aber der SIXX PAXX Alltag auf Tour. Und trotzdem passiert im Bus mal wieder etwas sehr, sehr Unerwartetes… Während Michi seine Verlobte vermisst, ist Single Mike wie immer auf der Suche nach der nächsten 10 von 10 – auch für ihn muss es doch die eine geben. Also für immer – oder zumindest mal für länger…

Folge 3: Private Dance

An jedem Wochenende empfangen die SIXX PAXX ihre weiblichen Fans im Theater in Berlin. Vor allem für die Ultras ein weirder Safe Space, in dem sie mit ihren nackten Lieblingen wild feiern, tanzen und sich auch mal einen Private Dance gönnen. Für den sensiblen Aaron ein Fiebertraum, den er als Stripper schon weltweit erlebt hat. Für Leon ein ewiger Rush, bei dem er unter Davids „strengen“ Augen immer wieder kurz fast alle Grenzen überschreitet…

Folge 4: New Kid on the Block

Doppel-Event in Berlin! Am Nachmittag machen sich die SIXX PAXX vor 1.000 Kindern und Eltern als plüschige Musical-Dinos erstmal ganz züchtig warm. Und am Abend steht dann in knapperen und nur temporären Kostümen der sexy Komplettabriss vor 1.000 eskalierenden Frauen an. Ex-Stripper Marvin Manson begleitet einen Freund zu dessen Debüt bei den SIXX PAXX: Influencer Samuel Dohmen. Kann der Newcomer seinen (nackten) Mann auf der Bühne stehen?

Alle vier Folgen sind ab 27. August als Boxset auf RTL+ verfügbar.