Geschichten von Rückschlägen und Triumphen

Mit dem 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Magdeburg stehen drei große Traditionsvereine im Mittelpunkt der Dokumentation. Diese Clubs sind mit sehr unterschiedlichen Erwartungen in die Saison gegangen: In Köln trifft Aufstiegseuphorie auf die nüchterne Realität einer Transfersperre – mit einer eingeschworenen Mannschaft, die trotz Rückschlägen den Glauben an das große Ziel nicht verliert. In Düsseldorf müssen sich Mannschaft und Umfeld nach der bitteren Relegation der Vorsaison für den Neuangriff aufraffen. Und in Magdeburg beweisen die Verantwortlichen um Sportchef Otmar Schork, dass Klubs trotz kleinerem Budget mit akribischer Arbeit und mutigem Fußball Großes erreichen können.

"Tradition & Träume: Die 2. Bundesliga 2024/2025" zeigt nicht nur die Bilder der Saison, sondern erzählt Geschichten: von Leidenschaft, Rückschlägen, Hoffnung und Triumphen. Mit der Kamera ganz nah dran, mit bewegenden Stimmen, überraschenden Perspektiven und Momenten für die Ewigkeit.