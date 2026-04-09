Es wird zweifellos das Comeback des Jahres: Am 11. April 2026 kehrt der frühere Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury in den Ring zurück und trifft auf den gefürchteten Knockout-Spezialisten Arslanbek Makhmudov aus Russland - und wir können bei dem Fight live auf Netflix mit dabei sein. Hier ist der Ankündigungstrailer dazu:

Für den Engländer Fury (34-2-1, 24 K. o.) ist es der erste Kampf auf britischem Boden seit mehr als drei Jahren und der erste Kampf nach seiner Niederlage gegen den Ukrainer Oleksandr Usyk im Dezember 2024. Sein Herausforderer Makhmudov (21-2, 19 K. o.) konnte seinen letzten Kampf gegen David Allen im Oktober 2025 gewinnen.



Netflix streamt dieses Main-Event aus dem Tottenham Hotspur Stadium weltweit live ab 20:00 Uhr (MESZ), als erste Live-Übertragung aus dem Vereinigten Königreich.