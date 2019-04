Trailer-Premiere: "The Dead Don't Die" von Jim Jarmusch

Der neue Film von Jim Jarmusch (Regie und Drehbuch) versammelt laut Angaben der Produzenten den "großartigsten Zombie-Cast aller Zeiten". Da ist durchaus was dran, denn als Zombies sind im Trailer unter anderem Iggy Pop, Tom Waits und Carol Kane zu sehen. Mit dabei sind neben Bill Murray, Adam Driver und Tilda Swinton außerdem Steve Buscemi, Danny Glover, Selena Gomez, RZA, Chloë Sevigny, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Sara Driver, Selena Gomez, Austin Butler und Luka Sabbat.

"The Dead Don't Die" kommt in den USA und UK am 14. Juni 2019 in die Kinos. Ein Starttermin in den heimischen Kinos ist bisher nicht bekannt.