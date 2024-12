Die brandneue Serie " Traum Studios" aus den Pixar Animation Studios kehrt auf Disneys+ in Rileys Kopf zurück, wo Träume wirklich wahr werden – jede Nacht, pünktlich und im Rahmen des Budgets. Hier ist der Trailer dazu:

Darum geht es in dem "Alles steht Kopf"-Spin-off

Die Serie spielt zeitlich zwischen den Ereignissen von "Alles Steht Kopf" und "Alles Steht Kopf 2". Riley wird erwachsen und, damit ihre Erinnerungen verarbeitet werden können, schicken sie Freude und die anderen Emotionen zu den Traum Studios. Die gefeierte Regisseurin Paula Persimmon sieht sich dabei einem eigenen Albtraum gegenüber: Sie versucht, den nächsten Traumhit zu kreieren und steht dabei in Konkurrenz zu Xeni, einem selbstgefälligen Tagtraum-Regisseur, der in die große Liga der Nachtträume aufsteigen will.

Die Mini-Serie wurde von Mike Jones geschrieben und inszeniert und von Jaclyn Simon produziert. Der Soundtrack zu "Traum Studios", der von der Komponistin Nami Melumad komponiert wurde, wird ab dem 20. Dezember auf allen Streaming-Diensten verfügbar sein.