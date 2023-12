Wolfgang Rademann, Erfinder der TV-Serie "Traumschiff", hatte einst eine Vision: Wenn der Kapitän des Luxusdampfers keine graue Eminenz mehr wäre, sondern ein wenig jünger, dann könnte man doch auch "noch was mit den Frauen machen", sagte er einmal. Knapp acht Jahre nach seinem Tod ist es nun soweit - ausgerechnet in der 100. Folge, zu sehen am 1. Jänner in ORF 2 (20.15 Uhr): Der Kapitän hat Sex.