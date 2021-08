Travis Scott arbeitet an "Utopia"-Film mit Indie-Studio A24

Wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtet, haben Travis Scotts Produktionsfirma Cactus Jack und das Erfolgsstudio A24 einen vielversprechenden Deal abgeschlossen. Scott und A24 werden gemeinsam Filme produzieren, wobei der Musiker, um den Deal bekanntzugeben, ein Foto eines bereits in Planung stehenden Drehbuchs auf Instagram teilte. Der Titel des Projekts lautet "Utopia", wobei noch unklar ist, was der genaue Inhalt ist.

Travis Scott ist einer der erfolgreichsten Musiker der Welt und hat mit seinem 2018 erschienenen Album "Astroworld" einen modernen Klassiker geschaffen. Seine Kollaboration mit dem Indie-Studio könnte dem Rapper völlig neue Möglichkeiten eröffnen.

A24 ist zwar nicht das Finanzstärkste Filmunternehmen der USA, aber hat in den letzten Jahren gezeigt, dass die Qualität eines Filmes nicht zwangsweise mit der Budgetgröße zusammenhängt. Mit Filmen wie "The Florida Project", "Uncut Gems" und "First Cow" haben sie sich als eine der letzten Bastionen für kluges US-Kino etabliert.