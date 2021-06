Tribeca-Festival-Finale: Großes Film-Event in New York

Mit einer Filmpremiere in der ausverkauften Radio City Music Hall ist das New Yorker Tribeca Filmfestival in der Nacht auf Sonntag, den 20. Juni, zu Ende gegangen. Nach langer Corona-Schließung war die Weltpremiere der Doku "Untitled: Dave Chappelle Documentary" die erste Großveranstaltung in der berühmten Eventhalle mit 6.000 Plätzen.

Zuschauer mussten eine vollständige Corona-Impfung nachweisen, es gab aber keine Maskenpflicht. New York hatte die Corona-Beschränkungen jüngst aufgehoben.