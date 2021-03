Tricky Women 2020: Das Programm zum Jubiläums-Festival ist da

Filmprogramme, Am Puls der Zeit und Jubiläum

Insgesamt zeigt das Festival über 140 Animationsfilme. Als Herzstück des Festivals versammelt der internationale Wettbewerb die Trends und Strömungen des weltweiten unabhängigen Animationsfilmschaffens von Frauen. Der Wettbewerb bietet den Rahmen für vielfach preisgekrönte Filme, fast alle davon sind zum ersten Mal in Österreich zu sehen.

Weitere Programmschienen widmen sich den Newcomerinnen in der Trickfilmwelt, sowie dem Animationsfilmschaffen in Österreich. Animierte Dokumentarfilme eröffnen vielschichtige, intime Einblicke in persönliche Lebensrealitäten oft mit gesellschaftspolitischer Sprengkraft. Die Zusammenstellungen "Work Affairs" und "Struggling for the Better" nehmen die sich verändernden Alltags- und Arbeitsrealitäten unter die Lupe.