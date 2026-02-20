Tricky Women Tricky Realities feiert 2026 vom 11. bis 15. März 25 aufregende Festivaljahre im METRO Kinokulturhaus und an weiteren Orten in Wien. Insgesamt laufen bei Tricky Women Tricky Realities heuer 141 Filme. Ein großer Teil der Filmprogramme ist auch online weltweit für jeweils 48 Stunden in Kooperation mit der Streamingplattform KINO VOD Club verfügbar. Wir wollen euch hier Lust auf die Animationskunst machen und einen Überblick zu den Jubiläumsprogrammen sowie anderen Highlights bieten.

© Tricky Women Tricky Realities Logo zu Tricky Women Tricky Realities

Jubiläumsprogramme 25 Jahre Tricky Women Tricky Realities bedeuten auch 3.450 gezeigte Filme und damit eine Auswahl, die sich kaum in einem einzigen Programm abbilden lässt. Zum Jubiläum sind daher drei Zusammenstellungen entstanden, die Highlights, Festival-Lieblinge und Pionierinnenfilme versammeln - darunter Werke von Maria Lassnig, Caroline Leaf, Marta Pajek und Signe Baumane. Sie feiern Animation als Raum für Widerstand, Transformation, Selbstermächtigung und radikale (Zukunfts-)Imagination. Die Jubiläumsprogramme sind unter diesen Links zu finden: Programm 1, Programm 2, Programm 3.

© Jenny Jokela Szene aus "Dollhouse Elephant"

Die Wettbewerbe des Festivals Tricky Women Tricky Realities 2026 blickt nicht nur zurück, sondern zeigt auch aktuelle Animationsarbeiten. Die Wettbewerbsprogramme INTERNATIONALER WETTBEWERB und UP & COMING sind einmal mehr das pulsierende Herz des Festivals: Sie präsentieren visionäres Animationsfilmkino von Frauen und/oder genderqueeren Künstler:innen der vergangenen zwei Jahre. Auch die Filme des Österreich Panoramas haben Chancen auf zwei Sonderpreise. Zum dritten Mal gibt es eine eigene Kategorie für Virtual-Reality-Arbeiten. Insgesamt werden Preise im Wert von über 22.000 Euro vergeben. Die feierliche Preisverleihung mit Screening der prämierten Filme findet am Sonntag, 15. März, um 20 Uhr im METRO Kinokulturhaus statt. Die vier Programme zum INTERNATIONALEN WETTBEWERB geht es hier, hier, hier und hier. Die beien Programme von UP & COMING sind hier und hier zu finden.

© Matea Radic Szene aus Animationskurzfilm "Paradaïz"

Zwei Festivalprogramme in Kooperation mit der AK Wien Mit WORK WORK WORK und LET’S GET CARRIED AWAY! zeigt Tricky Women Tricky Realities 2026 in Kooperation mit der Arbeiterkammer Wien zwei Programme, die von Arbeit, Solidarität und Gemeinschaft erzählen und dabei persönliche Lebensrealitäten mit kollektiven Erfahrungen und Hoffnungen verschränken. Von poetischer Introspektion bis zur sinnlichen Materialstudie erkunden die Filme in WORK WORK WORK, wie viel innere Freiheit inmitten von Wiederholung, Verantwortung und alltäglicher Verpflichtung möglich bleibt. Zwischen postapokalyptischen Gemeinschaften, Protestliedern,

© Sandra Desmazières Szene aus Animationskurzfilm "Water Girl"

Spezialprogramme Die Spezialprogramme CRAWLIES, SKIN DEEP und IN TRANSMISSION eröffnen unterschiedliche Perspektiven auf Körper, Identität und Beziehungen.

CRAWLIES zeigt eigenwillige, sinnliche Animationen über Körper, Verwandlung und das fragile Gleichgewicht zwischen Innen- und Außenwelt. Ein Programm voller surrealer Begegnungen, verborgener Sehnsüchte und wuchernder Fantasien. Das Spezialprogramm SKIN DEEP hingegen richtet den Blick nach innen: Auf Körper als Ort von Prägung und Veränderung. Die Filme erzählen von Selbstzweifeln und Selbstbehauptung, von Momenten der Entfremdung ebenso wie von Annäherung an das eigene Ich. Zwischen Familiengeschichten, Trauer, Sehnsucht und leiser Komik erkunden die Filme des Spezialprogramms IN TRANSMISSION, wie Nähe auch dann entsteht, wenn Menschen durch Migration, Zeitzonen oder persönliche Brüche voneinander getrennt sind.

© Janka Kočíšek Szene aus Animationskurzfilm "Nie!"

Österreich Panorama Auch neue österreichische Animationsfilme kommen bei Tricky Women Tricky Realities 2026 nicht zu kurz. Erzählungen von Sprachbarrieren und Selfie-Wahnsinn, von schützenden Schneckenhäusern und Alterseinsamkeit entfalten ein buntes Panorama. Dieser Querschnitt des österreichischen Animationsfilms zeichnet ein Bild von der KI-Zukunft des Kinos genauso wie von Gletscherforschung bis Klimawandel. Mit dabei sind neue Filme von Claudia Larcher, Ulrike Swoboda-Ostermann oder Regine Kafeder, um an dieser Stelle nur einige zu nennen.

Ein vielfältiges Workshopangebot eröffnet, zum Teil schon vor Festivalstart, praxisnahe Einblicke in die Kunst des Animationsfilms und lädt zur aktiven Teilnahme ein. Außerdem feiert am 12. März die AR-Intervention SPUREN EINER VORDENKERIN – JOHANNA DOHNAL IN AUGMENTED REALITY am Johanna-Dohnal-Platz Eröffnung. Das vollständige Programm zu Tricky Women Tricky Realities 2026 findet sich hier!