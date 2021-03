Tricky Women-Hauptpreis für franko-chinesische Koproduktion

Die französisch-chinesische Koproduktion "Step Into the River" konnte den Hauptpreis des Tricky-Women/Tricky-Realities-Festivals einfahren. Die mit 4.000 Euro dotierte Auszeichnung des auf weibliches Filmschaffen fokussierten Wiener Animationsfilmfestivals ging damit am Sonntagabend an die Filmemacherin Weijia Ma. Das heimische Festival feiert heuer seien 20. Geburtstag - Corona-bedingt in einer Onlineausgabe.