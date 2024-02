"Johnny & Me" als Österreichpremiere

Anhand der Lebensgeschichte des Antifaschisten John Heartfield erkundet Regisseurin Katrin Rothe in ihrem zweiten animierten Spielfilm "Johnny & Me" die aufklärerische und kritische Kraft von Kunst. Der Film wurde teilweise im Asifa Austria Studio in Wien animiert und feiert hier seine Österreichpremiere. Zudem sind Collagen aus dem Film im Metro Kinokulturhaus zu sehen. Mit "Art as a Weapon – John Heartfield and Me" hält Katrin Rothe bei Best Practice einen Vortrag zum Film und ihrer Arbeitsweise.