Rund 130 animierte Kurzfilme in den Wettbewerbs- und Spezialprogrammen erkunden dieses Jahr soziale, politische, intime und kulturelle Erfahrungswelten. "Tricky Women Tricky Realities 2025" versteht sich dabei als ein Festival des neugierigen Blicks, bei dem Filme und Virtual-Reality-Arbeiten gezeigt werden, die bestehende Vorstellungen der Realität hinterfragen und zeigen was möglich wäre.

Welche Orte werden bespielt?

Gefeiert wird mit Filmprogrammen, Lectures, Artist Talks, Ausstellungen und Partys im METRO Kinokulturhaus, im Österreichischen Filmmuseum, in der Brunnenpassage, im Stand 129, im Depot, im Bildraum 07 und in der Roten Bar im Volkstheater. Die Festivaleröffnung findet am 5. März im Gartenbaukino statt.

Gefeiert wird übrigens nicht nur in Wien, sondern weltweit. Ein großer Teil der Filmprogramme ist jeweils für 48 Stunden ab Online-Programmstart auf der eigenen Festivalplattform abrufbar.