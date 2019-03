Tricky Women/Tricky Realities Animationsfilmfestival

In Kooperation mit dem Konfuzius-Institut an der Universität Wien widmet sich TRICKY WOMEN/TRICKY REALITIES 2019 der pulsierenden chinesischen Animationsfilmlandschaft. „Ink- and-wash-painting“-Animationen chinesischer Pionierinnen, Kindheitserinnerungen, aber auch subtile gesellschaftspolitische Kommentare zeigen was die unabhängige Animationsfilmszene Chinas bewegt. Mit Beyond Animation steht auch eine Zusammenstellung auf dem Programm, die einen Einblick in die Themen des künstlerischen Diskurses in China liefert. Sämtliche der darin versammelten Regisseurinnen bewegen sich in verschiedenen Bereichen der zeitgenössischen Kunst und präsentieren ihre Filme, Installationen und Performances äußerst erfolgreich sowohl in China als auch in der internationalen Kunstszene.

Welturaufführung der Kinoversion von Happiness Machine / To The Common Good!