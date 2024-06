Derzeit schlägt Jessica Alba auf Netflix kräftig zu. In dem Action-Thriller "Trigger Warning" kehrt sie als Elitesoldatin einer Spezialeinheit für Terrorismusbekämpfung in die Heimat zurück, da ihr Vater bei einem Grubenunglück ums Leben gekommen ist. Schnell beginnt sie Verdacht zu schöpfen, dass es sich bei dem Tod um keinen Unfall gehandelt hat und kommt einer Verschwörung auf die Spur, die sie dazu bringt, in weiblicher Rambo-Manier aufzuräumen.

© Netflix Szene aus "Trigger Warning"

Alba empfand Kampftraining als "demütigend" Das erste englischsprachige Werk der indonesischen Regisseurin Mouly Surya ("Marlina – Die Mörderin in vier Akten") wurde bereits 2021 fertiggestellt und verbrachte dann über zwei Jahre in der Postproduktion – was ja kein gutes Zeichen ist. Tatsächlich kann man "Trigger Warning" nicht wirklich als gelungen bezeichnen, aber um beherzte Action abzuliefern, legt sich die Hauptdarstellerin mächtig ins Zeug. Immerhin sollte sich das Kampftraining, das Alba absolvieren musste, ja auch gelohnt haben. Für den Star war diese Erfahrung laut eigenen Worten in einem "Extra"-Interview zunächst sogar "demütigend": Alba musste nämlich zu Beginn der Ausbildung nur Schritte einüben und eine Kampf-Choreografie erarbeiten. Als es dann zum Umgang mit dem Messer kam, scheint ihr das besser gefallen zu haben. Ihre Liebe habe schon immer dem Action-Genre gehört und da sie ins Drehbuch auch eigene Wünsche einbringen konnte, haben sich die Kampfszenen nicht so angefühlt, als seien sie ursprünglich für einen Mann geschrieben worden.

© Netflix Szene aus "Trigger Warning"

Darum könnte es in "Trigger Warning 2" gehen Wie stehen die Chancen für eine Fortsetzung? Nachdem Parker unter den Schurken aufgeräumt hat und Rache für den Tod ihres Vaters nehmen konnte, sitzt sie zuletzt mit ihrem Kollegen im Auto und fährt neuen Aufträgen entgegen. Daher würde sich ein zweiter Teil natürlich anbieten. Wenn man allerdings die lange Entstehungszeit des Films in Betracht zieht, können wir wohl vor 2026 mit keinem Teil 2 rechnen. Zunächst hängt auch alles von den Zuschauerzahlen ab, aber da liegt "Trigger Warning" doch ziemlich weit vorne, weil der Thriller bei Netflix derzeit weltweit auf Platz 1 gelandet ist. Was die potentielle Handlung eines weiteren Teils betrifft, sind mehrere Möglichkeiten denkbar: Terrorist Ghost wurde zwar von Parker getötet, doch die Organisation, die hinter ihm steht, will künftig vielleicht mit Parker abrechnen, da sie einen wichtigen Waffendeal verhindert hat. Das zuletzt geführte Telefonat könnte auch andeuten, dass Parker für einen Einsatz von der CIA angefordert wird. Oder es verschlägt sie wieder in ihre Heimat, weil sich neue Probleme bei ihren alten Freunden, allen voran Mike (Gabriel Basso), anbahnen – immerhin betreibt der im Keller seines Hauses eine große Hanfplantage; da könnte also ein Drogenkrieg zwischen Konkurrenten ausbrechen.

© Netflix Szene aus "Trigger Warning"

Wo ist "Trigger Warning" zu sehen? "Trigger Warning" ist auf Netflix zu streamen.