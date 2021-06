Guillermo del Toro

Das Mastermind hinter dem Projekt ist der mexikanische Filmemacher Guillermo del Toro. Ursprünglich hatte er die "Trolljäger"-Trilogie als realverfilmte Serie, die in den 80er-Jahren angesiedelt ist, geplant. In Gesprächen mit Dreamworks-Chef Jeffrey Katzenberg wurde an der passenden Form für das Projekt gefeilt, wobei lange nicht klar war, ob es eine Serie oder ein Film werden soll. Jetzt haben Fans sogar beides bekommen.

"Trolljäger: Das Erwachen der Titanen" erscheint am 21. Juli auf Netflix.