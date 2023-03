Angeführt von Timberlakes Sommerhit "Can't stop the feeling" entstand ein Hype, der die liebevollen und musikalischen Trolle in millionen Kinderzimmer auf der ganzen Welt Einzug einziehen ließ und auch Erwachsene zum Schmunzeln und Mitsingen animierte: Die kunterbunt-fröhliche Welt von "Trolls" ist ein Tribut an die Magie der Musik, eine Hommage an die Nächstenliebe, ein auf Zelluloid gebannter Hedonismus – erinnert zugleich aber auch an eine rasante Achterbahnfahrt, visuell kraftvoll, verspielt in Szene gesetzt und so berauschend-eindringlich sowie hypnotisierend wie ein Drogentrip.

Die Fortsetzung "Trolls World Tour" war ähnlich erfolgreich und startete einen gänzlich anderen Trend: Er war der erste Film während der Pandemie, der gleichzeitig im Kino als auch als VOD erschien. In Europa erschien er nur als VOD.