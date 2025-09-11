News

"Tron: Ares": Musikvideo von Nine Inch Nails zum Soundtrack

Futuristische Figur vor einem ebensolchen Gefährt
© 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Szene aus "Tron: Ares"

Franco Schedl
11.09.25, 15:26
"As Alive As You Need Me To Be" ist ein Song, der den dritten Teil des mitreißenden Action-Abenteuers akustisch untermalt.

Die mit Spannung erwartete Fortsetzung der bahnbrechenden "Tron"-Filmreihe von Disney startet am 9. Oktober 2025 in unseren Kinos. In "Tron: Ares" wird Jared Leto als hochentwickelten Programm namens Ares aus der digitalen in die reale Welt auf eine gefährliche Mission geschickt. Die erste Begegnung der Menschheit mit KI-Wesen wird musikalisch von Songs der Rockband Nine Inch Nails untermalt.

Hier ist das Musikvideo zum Titel "As Alive As You Need Me To Be":

Nine Inch Nails melden sich nach 5 Jahren zurück

"As Alive As You Need Me To Be" ist der ersten Song aus dem Soundrack-Album und die erste neue offizielle Musik der Band seit 5 Jahren. Das Album "TRON: ARES (Original Motion Picture Soundtrack)" wird am 19. September bei Interscope Records veröffentlicht.

Franco Schedl, film.at, fs