"Tron: Ares": Musikvideo von Nine Inch Nails zum Soundtrack

Die mit Spannung erwartete Fortsetzung der bahnbrechenden "Tron"-Filmreihe von Disney startet am 9. Oktober 2025 in unseren Kinos. In "Tron: Ares" wird Jared Leto als hochentwickelten Programm namens Ares aus der digitalen in die reale Welt auf eine gefährliche Mission geschickt. Die erste Begegnung der Menschheit mit KI-Wesen wird musikalisch von Songs der Rockband Nine Inch Nails untermalt.

Hier ist das Musikvideo zum Titel "As Alive As You Need Me To Be":