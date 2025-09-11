"Tron: Ares": Musikvideo von Nine Inch Nails zum Soundtrack
"As Alive As You Need Me To Be" ist ein Song, der den dritten Teil des mitreißenden Action-Abenteuers akustisch untermalt.
Die mit Spannung erwartete Fortsetzung der bahnbrechenden "Tron"-Filmreihe von Disney startet am 9. Oktober 2025 in unseren Kinos. In "Tron: Ares" wird Jared Leto als hochentwickelten Programm namens Ares aus der digitalen in die reale Welt auf eine gefährliche Mission geschickt. Die erste Begegnung der Menschheit mit KI-Wesen wird musikalisch von Songs der Rockband Nine Inch Nails untermalt.
Hier ist das Musikvideo zum Titel "As Alive As You Need Me To Be":
Nine Inch Nails melden sich nach 5 Jahren zurück
"As Alive As You Need Me To Be" ist der ersten Song aus dem Soundrack-Album und die erste neue offizielle Musik der Band seit 5 Jahren. Das Album "TRON: ARES (Original Motion Picture Soundtrack)" wird am 19. September bei Interscope Records veröffentlicht.