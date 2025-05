Im neuen Spielfilm "Das große Schlachten“ aus der Krimi-Reihe "Trost und Rath" legt das Grazer Polizei-Duo Armin Trost (Michael Ostrowski) und Anette Rath (Bea Brocks) wieder unkonventionelle Methoden an den Tag. Die Spur in einer Mordserie führt die beiden ungleichen Ermittler ins Uni-Millieu der steirischen Landeshauptstadt. Bei ServusTV feiert der Film Ende Mai seine Free-TV-Premiere .

Worum geht es in "Das große Schlachten"?

Eine brutale Mordserie führt Kommissar Armin Trost und seine Kollegin Anette Rath in ihrem zweiten Fall auf die blutige Spur historischer Gewalttaten. Als eine junge Journalistin ermordet aufgefunden wird, kommt den Ermittlern die Tat bekannt vor. Doch woher? Fündig werden sie in einem Bestseller, der die schlimmsten Verbrechen, in der Geschichte der Steiermark, minutiös beschreibt. Die vor kurzem erfolgreich veröffentliche Abhandlung, diente als eine Art Anleitung für den Nachahmungstäter. Weitere Verbrechen geschehen. Morde, wie sie im Buche stehen. Die Ermittler geraten unter Zeitdruck. Welche Tat wird als nächste Vorlage dienen?

Das Drehbuch nach Motiven des Kriminalromans “Der Engel von Graz“ von Robert Preis stammt von Nikolaus Leytner und Anton Maria Aigner. Regie führte, wie bereits bei “Trost und Rath – Tanz mit dem Teufel“, Nikolaus Leytner (“Der Trafikant“, “Tatort“).