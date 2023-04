Vom Kultfilm zur Kultserie? Kein Selbstläufer!

Schon "12 Monkeys", "Fargo", "Addams Family" und "Terminator" wurden mal mehr, mal weniger erfolgreich ins Serienfach überführt. Die größten Überscheidungen mit "True Lies" dürfte in dieser Hinsicht aber die "Lethal Weapon"-Reihe aufweisen, die vor rund acht Jahren zur Serie wurde. Statt Curtis und Schwarzenegger zankten sich im Film-Franchise Mel Gibson (67) und Danny Glover (76) wie ein (für den Scheiß zu) altes Ehepaar, während sie gemeinsam bösen Buben das Handwerk legten. In der TV-Adaption taten es schließlich Clayne Crawford (44) als Martin Riggs und Damon Wayans (62) als Roger Murtaugh. Doch nach nur drei Staffeln war Schluss, der negativ am Set aufgefallene Crawford wurde zudem ab Season zwei von Seann William "Stiffler" Scott (46) ersetzt.

Ob es "True Lies" überhaupt auf drei Staffeln bringen wird, darf angesichts der ersten Reaktionen zumindest angezweifelt werden. In den USA läuft die Serie schon seit Anfang März dieses Jahres. Die Zuschauer-Stimmen scheinen jedoch die Befürchtung zu bestätigen, dass es die Serie nicht vermag, den überkandidelten Charme der Vorlage zu reproduzieren. Und auch die Chemie der Hauptdarsteller käme nicht annährend an die von Curtis/Schwarzenegger heran. Jeder mit Disney+-Abo kann sich ab dem 19. April selbst eine Meinung darüber bilden.