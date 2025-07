Während in den Kinos der neue "Superman"-Film anläuft, nutzt US-Präsident Donald Trump (79) die Gelegenheit, um sich selbst als Superheld zu präsentieren. Über die offiziellen X- und Instagram-Kanäle des Weißen Hauses wurde eine Fotomontage - ein vermutlich per KI generiertes Bild - veröffentlicht, auf dem Trump im Superman-Anzug und mit geballten Fäusten zu sehen ist. Der Präsident wird mit den Beiträgen zum Kämpfer für "Wahrheit, Gerechtigkeit und den amerikanischen Weg" hochstilisiert. Er sei "das Symbol der Hoffnung".

Zehntausende "Gefällt mir"-Angaben hat das Bild auf den Plattformen in den vergangenen Stunden gesammelt, aber es sorgt auch für viel Häme und Spott. "Das ist ein verdammter Witz", heißt es etwa in den Kommentaren. Der Beitrag sei "peinlich". Der Superheld, der vom Planeten Krypton stammt, "würde von dieser Regierung als illegaler Einwanderer betrachtet und abgeschoben werden", steht an anderer Stelle geschrieben. US-Politiker Robert Garcia (47) bezeichnet Trump als den großen Widersacher Supermans, er sei "buchstäblich Lex Luthor".

Der neue "Superman", in dem US-Schauspieler David Corenswet (33) in der legendären Titelrolle zu sehen ist, ist in Österreich und Deutschland am 10. Juli in den Kinos gestartet.