Kaum ein anderer Fernsehmacher hat in den letzten Jahrzehnten im deutschen TV wohl mit so vielen Show-Ideen für Aufsehen gesorgt wie Stefan Raab (57). Zwar hat der Produzent und ehemalige Moderator sich schon vor Jahren von der Mattscheibe verabschiedet, einige seiner Formate erfreuen sich aber auch heute noch großer Beliebtheit. Laut eines Medienberichts soll eine von Raabs Shows auf seinem ehemaligen Heimatsender ProSieben ein Comeback feiern.

Angebliches ProSieben-Comeback für das "TV total Turmspringen"

ProSieben holt laut "Bild"-Zeitung angeblich das "TV total Turmspringen" zurück, das zuletzt in Form einer Neuauflage als "RTL Turmspringen" beim Konkurrenzsender zu sehen war. Wann eine neue Ausgabe zu sehen sein könnte, ob das Ganze wieder als "TV total Turmspringen" laufen wird oder wie es zu diesem angeblichen Schritt gekommen ist - und weitere Details - sind derzeit noch nicht bekannt.

Schon in Kürze könnte es jedoch weitere Informationen zu der Angelegenheit geben. "Welche Programme ProSieben in der Season 24/25 neu zeigt, stellen wir auf den Screenforce Days 2024 am kommenden Donnerstag vor", hat ein ProSieben-Sprecher dem Medienmagazin "DWDL" erklärt - den Bericht damit aber weder dementiert noch bestätigt. RTL habe das Ganze nicht kommentieren wollen.