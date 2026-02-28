Nach dem Angriff Israels und der Vereinigten Staaten auf Iran haben TV-Sender für Samstag, den 28. Februar 2026, Sondersendungen angekündigt. Dadurch kommt es zu einigen Programmänderungen.

ZIB Spezial auf ORF Zum Militärschlag gegen den Iran ändert der ORF auch sein weiteres Programm: Um 13.00 Uhr steht eine 55-minütige "ZIB Spezial" auf dem Programm, eine ebensolche folgt um 16.10 Uhr. Nach einer 30-minütigen "ZIB" um 17.00 Uhr geht die Berichterstattung um 17.35 Uhr in „Aktuell nach Fünf“ weiter. Nach der "Zeit im Bild" um 19.30 Uhr folgt eine "ZIB Spezial" im ORF-2-Hauptabend. Die ORF-Premiere „In fremden Händen“ beginnt danach um 20.30 Uhr. Auch ORF III widmet sich ausführlich den Entwicklungen im Iran. In Spezialausgaben von "ORF III aktuell" um 14.07 Uhr, 15.22 Uhr, 16.34 Uhr und 17.35 Uhr bringt Theresa Kulovits mit dem langjährigen ORF-Außenpolitikexperten Peter Fritz, weiteren Gästen sowie Schaltungen in die USA und nach Israel das ORF III-Publikum auf den aktuellen Stand. Das gesamte Abendprogramm steht im Zeichen der Entwicklungen im Iran. Um 20.30 Uhr analysieren Außenpolitikexpertinnen und -experten die Lage bei Theresa Kulovits. Danach folgt um 21.15 Uhr die zweiteilige Dokumentation "Iran und die Bombe" und um 22.50 Uhr zeigt ORF III "Irans heimliche Herrscher – Die Revolutionsgarden" in zwei Teilen.

PULS 4 und ATV Aktuell Die PULS 24 Redaktion berichtet aktuell über die Lage vor Ort und die internationalen Reaktionen. Im Fokus der Sondersendungen stehen fundierte Einordnungen durch renommierte Experten. PULS 24 Moderatorin Manuela Szinovatz spricht u.a. mit PULS 24 Militärexperte Gerald Karner. Er analysiert die militärische Dimension der Angriffe. Nahost-Expertin Gudrun Harrer liefert Einschätzungen zu den politischen Folgen und der Dynamik in der Region und der ehemalige ORF-Israel-Korrespondent Ben Segenreich berichtet live aus Israel. Weitere Gäste sind angefragt. Durch die Programmanpassungen verlängern sich die Informationssendungen wie folgt: PULS 4 Aktuell: von 18:50 Uhr bis 19:15 Uhr

von ATV Aktuell: von 19:20 Uhr bis 19:30 Uhr

© ARD Logo zur Sendung Brennpunkt

"Brennpunkt" im Ersten Das Erste zeigt um 20:15 Uhr den 15-minütigen "Brennpunkt: Krieg in Nahost" des BR. Moderator ist Christian Nitsche (54). Laut Ankündigung sollen nach den Militärschlägen auf Iran folgende Fragen in der Sendung mit Experten diskutiert werden: Wie entwickelt sich die Lage weiter? Droht eine größere militärische Eskalation bis hin zu einem regionalen Krieg? Ist ein Machtwechsel in Iran realistisch? Und welche Position bezieht Deutschland angesichts der aktuellen Ereignisse? Durch die Sondersendung verschiebt sich das nachfolgende Programm "Eurovision Song Contest 2026 - Das Deutsche Finale". Der nationale ESC-Vorentscheid beginnt daher um 20:30 Uhr und nicht wie zuvor angekündigt um 20:15 Uhr.

Verlängertes "RTL Aktuell" und "ZDF spezial" zum Nahost-Krieg Auch das ZDF reagiert auf die aktuellen Entwicklungen. Ab 19:25 Uhr wird ein "ZDF spezial" mit einer Länge von 50 Minuten ausgestrahlt. Shakuntala Banerjee (53) moderiert "ZDF spezial - Angriffe auf Iran". Die eigentlich angekündigte Ausstrahlung von "Die Bergretter" entfällt daher auf diesem Sendeplatz. Ab 20:15 Uhr läuft, wie zuvor angekündigt, "Der Garmisch-Krimi - Wolfsmord". Auch RTL verlängert indes die Hauptausgabe von "RTL aktuell" um 18:45 Uhr um zehn Minuten. Die Nachrichtensendung endet damit um 19:15 Uhr.