Los geht es gleich am 1. Januar 2025 . Um 20:15 Uhr zeigt ProSieben "Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala" , als Special des etablierten Duells von Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) gegen ihren Arbeitgeber. Für den Sender steht dabei "richtig viel auf dem Spiel", wie es in der Mitteilung heißt. Was genau, verrät ProSieben noch nicht. Was feststeht: Steven Gätjen (52) moderiert wie gehabt.

ProSieben startet mit einer Showoffensive ins Jahr 2025 . Wie der Sender in einer Pressemitteilung bekannt gibt, zeigt er in den ersten Januarwochen "so viel Show wie noch nie". "ProSieben verlängert das Silvester-Feuerwerk in ein Entertainment-Feuerwerk", sagt Senderchef Hannes Hiller.

Promi-Wrestling und Promi-Darts

Am Samstag, den 4. Januar schickt ProSieben um 20:15 ein neues Format ins Rennen. Mit dem "TV total Promi-Wrestling" startet nach Turmspringen und Co. das nächste Event, in dem sich Stars in einer Sportart versuchen. In den Ring steigen neben "TV Total"-Moderator Sebastian Pufpaff (48) unter anderem Ex-Profiturner Fabian Hambüchen (37), der Akrobat und "Let' s Dance"-Gewinner René Casselly (28) und Komiker Simon Gosejohann (48).

Auf das Promi-Wrestling folgt am Sonntag (5. Januar) die "Promi-Darts-WM". In Düsseldorf treten ab 20:15 Dartprofis in Teams mit Promis gegeneinander an. Welche Stars Pfeile werfen, ist noch offen. Christian Düren (34) moderiert, die "Stimme des Darts" Elmar Paulke (54) kommentiert.

Am Montag (6. Januar) spult ProSieben dann den im November 2024 installierten Showdoppelpack ab. Auf "TV Total" mit TV-Koch Nelson Müller (45) als Gast um 20:15 folgt im Anschluss "Chris Du das hin" mit Chris Tall (33) und Schauspielerin Anna Maria Mühe (39).

Am Mittwoch, den 8. Januar läuft dann wie gewohnt "TV Total" ohne Gast. Am Samstag (11. Januar) rundet die erste Ausgabe von "Schlag den Star" die Show-Offensive ab. Die Duellanten stehen noch nicht fest.