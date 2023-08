TV-Tipps am Freitag, den 11. August 2023

20:15 Uhr, Das Erste, Daheim in den Bergen: Auf neuen Wegen, Familiendrama

Marie (Catherine Bode) und Lisa Huber (Theresa Scholze) müssen sich entscheiden, ob sie die Alm ihres tödlich verunglückten Vaters weiterführen. Um die tägliche Arbeit zu meistern, können die Schwestern jede Unterstützung gebrauchen. Wie gerufen kommt da Karl Leitners (Christoph M. Ohrt) Adoptivsohn: Der draufgängerische Tom (Moritz Bäckerling) kann zwar weder melken noch holzhacken, findet aber Gefallen am einfachen Leben auf der Alm - und auch an Mila Leitner (Nadja Sabersky), der attraktiven Tochter seines Onkels Florian (Matthi Faust).

20:15 Uhr, RTL, Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands: Promi-Special, Show

Losgelöst vom restlichen Wettbewerb treten 14 prominente Hundehalter mit ihren Vierbeinern in einer Charity-Folge für den guten Zweck an. Für jedes erreichte Hindernis im Parcours gewinnen die prominenten Teilnehmer 250 Euro. Der Sieger erhält zusätzlich den Hauptgewinn in Höhe von 10.000 Euro. Alle Gewinne werden an die von den prominenten Teilnehmern im Vorfeld ausgesuchten Wohltätigkeitsvereine gespendet.