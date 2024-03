Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 6. März 2024

20:15 Uhr, kabel eins, Exodus: Götter und Könige, Bibelepos

Im 13. Jahrhundert v. Chr. ordnet Pharao Sethos I. (John Turturro) die Versklavung aller Israeliten in Ägypten an und befiehlt die Ermordung ihrer männlichen Kinder durch Ertränken im Nil. Nur ein Junge überlebt - Moses (Christian Bale). Als Ramses (Joel Edgerton), der Kronprinz, von Moses' wahrer Identität erfährt, wird Moses ins Exil geschickt. Entgegen aller Erwartungen überlebt Moses die Flucht in die Wüste und findet in einer Oase eine neue Heimat. Doch dann erhält er von Gott den Auftrag, die Hebräer aus der ägyptischen Knechtschaft zu befreien.