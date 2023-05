Die besten TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, RTLzwei, Escape Plan, Action

Der Ausbruchsexperte Ray Breslin (Sylvester Stallone) lässt sich in ein neues Hightech-Gefängnis einschleusen, um dessen Ausbruchssicherheit für die CIA zu überprüfen. Doch schnell wird Breslin klar, dass er in eine brutale Falle getappt ist. Nun muss er sich gemeinsam mit seinem Mithäftling Emil Rottmayer (Arnold Schwarzenegger) möglichst etwas einfallen lassen.

20:15 Uhr, ProSieben, Er ist wieder da, Satirische Komödie



Adolf Hitler (Oliver Masucci) findet sich im Jahr 2014 in Berlin wieder. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 hat sich die deutsche Gesellschaft grundlegend verändert. Hitler muss sich zwischen der neuen Technik des Internets und zahlreichen Migranten zurechtfinden. Da ihn alle Menschen für einen Komiker halten, gewinnt er durch Medienauftritte an Beliebtheit. Die will er nutzen, um seinen Plan der Weltherrschaft weiter zu verfolgen.

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Der Wanderer, Krimiserie

Die Taxifahrerin Merle Brackert (Janina Stopper) verschwindet während einer Tour. Das Letzte, was ihr kleiner Sohn Ben und ihre Mutter Elena (Julia Biedermann) von ihr hören, ist eine Textnachricht, die abrupt endet. Ist Merle Opfer eines Verbrechens durch ihren Fahrgast geworden? Oder hat ihr Verschwinden mit ihrem Ex-Freund Cedrik Menge (Louis Held) zu tun - Bens Vater, mit dem sie sich noch das Taxi teilt?