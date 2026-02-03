Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 3. Februar 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Allmen und das Geheimnis des Koi, Krimi Johann Friedrich von Allmen (Heino Ferch) gönnt sich eine Reise nach Teneriffa und nimmt seinen Butler Carlos (Samuel Finzi) mit. Obwohl er finanziell am Abgrund steht und hohe Steuerschulden hat, reist er auf Einladung seiner wohlhabenden Freundin Jojo Hirth (Andrea Osvárt). Die Auszeit endet abrupt, als ihn ein früherer Bekannter unter Druck setzt. Musikproduzent Freddie (Falilou Seck) hat seine Spielschulden bei Filmproduzent Garrett (Uwe Kockisch) mit Allmens Schuldscheinen beglichen. Um die Angelegenheit zu bereinigen, soll Allmen einen wertvollen japanischen Koi finden, der aus Garretts Teich verschwunden ist.

20:15 Uhr, Tele 5, Predestination, Sci-Fi-Action "The Barkeeper" (Ethan Hawke) arbeitet als Agent, der mithilfe von Zeitreisen Verbrechen verhindert. Sein neuer Auftrag führt ihn ins New York der 1970er Jahre. Dort soll er die Anschläge eines gefährlichen Terroristen stoppen, der ihm bislang immer entkommen ist. Von seinem Erfolg hängt das Leben zehntausender Menschen ab. In New York begegnet er einem rätselhaften jungen Mann, der ihn auf einer weiteren Zeitreise begleiten möchte, um eine persönliche Rechnung zu begleichen. Jeder Eingriff in die Vergangenheit hat jedoch Folgen für die Zukunft.

20:15 Uhr, 3Sat, Solo für Weiss: Schlaflos, Krimi Bei der Überwachung einer Drogenübergabe nimmt das LKA Kiel den bekannten Dealer Jesper Alm (Anastasios Soulis) fest. Er kann sich jedoch befreien und erschießt dabei Marie von Wenzel (Leonie Wesselow). Gemeinsam mit seiner Freundin Silvia (Laetitia Lauré Adrian) flieht er, allerdings ohne die Drogen. Zielfahnderin Nora Weiss (Anna Maria Mühe) kennt die Familie des Opfers persönlich und wird deshalb vom Fall abgezogen. Trotzdem beginnt sie, im Umfeld der Familie von Wenzel auf eigene Faust zu ermitteln.

20:15 Uhr, kabel eins, Ride Along: Next Level Miami, Komödie Ben Barber (Kevin Hart) hat die Polizeiakademie in Atlanta abgeschlossen und möchte sich endlich beweisen. In Miami erhält er die Gelegenheit dazu. Gemeinsam mit seinem zukünftigen Schwager, Detective James Payton (Ice Cube), nimmt er die Ermittlungen gegen das Drogenkartell von Gangster Antonio Pope (Benjamin Bratt) auf. Dabei prallen Bens lockere Art und Paytons kompromisslose Methoden aufeinander.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Einer der's geschafft hat, Krimi In einer Villa wird Unternehmer Tomas Horvath schwer verletzt in einer Blutlache gefunden. Er lebt noch, schwebt jedoch in Lebensgefahr. Die Ermittlungen führen Ludwig (Alexander Held), Harald (Marcus Mittermeier) und Angelika (Bernadette Heerwagen) bis nach Tschechien. Als sie von einem Skelettfund im Bayerischen Wald erfahren, stoßen sie auf Spuren, die in die riskante Vergangenheit von Schleusern und ihren Opfern zurückreichen.