Die besten TV-Tipps für Freitag, den 17. Mai

20:15 Uhr, Das Erste, Daheim in den Bergen: Schulter an Schulter, Familiendrama

Einer hilft dem anderen - so lautet das ungeschriebene Gesetz der Bergbauern. Als die benachbarten Wenningers (Peter Kremer, Petra Zieser) ihren Hof zu verlieren drohen, möchte Georg Leitner (Thomas Unger) in die Bresche springen. Obwohl auch für seine Milchwirtschaft teure Investitionen anstehen und die Kosten galoppieren, will er mit allen Mitteln helfen. Auch sein Bruder Florian (Matthi Faust) braucht ausgerechnet jetzt Geld, um als neuer Investor in den Walserhof einzusteigen. Er möchte Lisa (Theresa Scholze) ihren Lebenstraum erfüllen. Florian ahnt jedoch nicht, dass es auch um ihre gemeinsame Zukunft als Paar geht.