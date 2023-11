TV-Tipps für Mittwoch, den 08. November

20:15 Uhr, Das Erste, Eher fliegen hier UFOs, Drama

Der Film erzählt die Geschichte der Baumann-Familie, die in Niersdorf lebt, einem Ort am Niederrhein, der in wenigen Jahren dem Braunkohletagebau weichen soll. Marita Baumanns (Johanna Gastdorf) leitet seit dem Tod ihres Mannes die familieneigene Bäckerei in Zusammenarbeit mit ihrem Schwager Klaus (Markus John), dessen Frau Irene (Petra Nadolny) und deren Tochter Natalie (Merle Wasmuth). Die Baumanns sind entschlossen, in Niersdorf zu bleiben, "bis der Bagger kommt", aber die Spannungen in der Dorfgemeinschaft aufgrund der bevorstehenden Umsiedlung beeinflussen zunächst ihr Geschäft und schließlich das stabile Familiengefüge der Baumanns.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Gastjurorin Cornelia Poletto schickt die Teams "zurück in die Schule". Die Coaches selbst kochen sich für ihre Teams durch die Schulzeit und kreieren Genuss-Löffel zu den Fächern "Geschichte", "Chemie", "Mathematik" und "Kunst". Fürs Solokochen bringt Poletto italienische Köstlichkeiten mit. Im Entscheidungskochen heißt die Aufgabe "Wunschtag in der Schulkantine".