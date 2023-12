Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 06. Dezember

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf! Alles für unsere Kinder, Show

Seit Jahren legt Comedian Mario Barth den Finger in die Steuerverschwendungswunde. Dabei sind es mittlerweile immer mehr die Kinder, die unter den staatlichen Dreistigkeiten und Versäumnissen leiden müssen. In dieser Spezial-Ausgabe zeigen Mario und seine prominenten Schnüffler die schlimmsten Fälle, in denen Städte, Kommunen und Länder ihre Kinder im Stich lassen.