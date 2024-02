Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 07. Februar

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors, Dokusoap

RTL macht aus einem Junggesellen zwei Rosenkavaliere und die Zuschauer bekommen so die doppelte Dosis Gefühle, Dating-Spaß und Drama. Es wird also mehr gedatet, mehr geknutscht und mehr gekämpft als jemals zuvor. Für die zwei Bachelors steigt der Druck: Wer kommt bei den Ladys besser an? Kommt es zu einem hitzigen Konkurrenzkampf untereinander oder entsteht eine Bromance? Alles ist möglich...