Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 10. Jänner

20:15 Uhr, Das Erste, Haus aus Glas: Das Verschwinden, Dramaserie

Richard (Götz Schubert) und Felix (Marlin Rose) holen die verstörte Emily (Sarah Mahita) in Belgien ab und bringen sie nach Hause. Richard geht von einer weiteren Entführung aus, will die Polizei aber nicht involvieren. Er informiert stattdessen Hanno (Samir Fuchs), seinen langjährigen Sicherheitsberater, der die Geschwister im Haus der Eltern zusammenruft. Das nervenaufreibende Warten auf eine Meldung der Entführer ist zermürbend.

20:15 Uhr, Sat.1, Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis, Kochshow

Leckere Mahlzeiten zaubern mit den Zutaten aus den Kühlschränken vollkommen fremder Haushalte: Dieser Herausforderung stellen sich bei "Kühlschrank öffne dich!" pro Episode zwei Profikochteams, die im Wettkampf gegeneinander antreten. Wer kreiert am Ende das schmackhafteste Menü? Die endgültige Entscheidung über Geschmackswohl oder -weh fällen in jeder Folge die jeweiligen Kühlschrank-Besitzer. Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, geht als Siegerteam vom Herd.