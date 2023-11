Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 22. November

20:15 Uhr, Das Erste, Morin, Fantasyfilm

In einer nahen Zukunft erhält Morin (Leo Alonso-Kallscheuer) eine Schuldbildung auf höchstem Niveau, was seine Eltern Katja (Marlene Morreis) und Steven (Frederic Linkemann) mächtig stolz macht. Ehrgeizig stürzt sich der Junge in den aufregenden, hochmodernen Schulalltag und in seinen Traum von einer Expedition zum Mars. Mit Leona (Yodit Tarikwa), einer Hologramm-KI, erhält er tatkräftige Unterstützung. Und die braucht er auch. Denn der Leistungsdruck ist enorm. Mit innovativen, aber auch manipulativen psychologischen Methoden fordern Schulleiterin Lynn Lomann (Wiebke Puls) und Lehrer Konrad Dramm (Michael Kranz) Bestleistungen und setzen alles daran, dass die Kinder zu den neuen Hoffnungsträgern des Landes werden.