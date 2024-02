Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 28. Februar 2024

20:15 Uhr, Das Erste, 2 Freunde, Drama

Nach einigen Jahren treffen die langjährigen Freunde Patrick (Justus von Dohnányi) und Malte (Ulrich Matthes) unerwartet wieder aufeinander. Patrick erscheint unangekündigt bei Maltes Wohnmobil, welches sich an einer abgelegenen Steilküste an der Ostsee befindet, in einem Gebiet ohne menschliche Anwesenheit. Ein Konzert einer Band, in der Patricks Sohn Vincent, der eigentlich Maltes leiblicher Sohn ist, spielen soll, findet am Abend in der Nähe statt. Patrick mahnt Malte an ihr Versprechen, dass Malte sich Vincent nicht zu erkennen geben soll. Vincent darf nicht wissen, dass Patrick nicht sein echter Vater ist. Doch eine unerwartete Entdeckung führt dazu, dass Patrick seine Haltung überdenkt.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow