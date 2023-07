Die besten TV-Tipps am Montag, den 31. Juli

20:15 Uhr, ZDF, Neben der Spur: Schließe deine Augen, Thriller

Psychiater Joe Jessen (Ulrich Noethen) ist überglücklich: Nach Jahren der Trennung von seiner Ehefrau Nora (Petra van de Voort) lädt sie ihn ein, mit ihm und Tochter Lotte (Lilly Liefers) für einige Wochen an die Nordsee zu fahren. Passenderweise bittet ihn Vincent Ruiz (Jürgen Maurer), einen Blick auf einen ungelösten Fall ganz in der Nähe, in Husum, zu werfen. Doch zunächst eröffnet sich Joe in einem alten Bauernhaus ein schauriges Bild. Opfer sind Mutter und Tochter. Eine Bibel liegt aufgeschlagen auf dem Boden, an der Wand ein gemaltes Pentagramm.