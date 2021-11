Pilotfolge

Laut der zuvor genannten "DWDL"-Quelle wurde eine erste Pilotfolge in den Brainpool-Studios von Köln-Mülheim bereits aufgezeichnet und man sei bei dem Privat-Sender über das Ergebnis sehr zufrieden.

Nach 16-jähriger Laufzeit hatte das ProSieben-Late-Night-Format im Dezember 2015 sein Erscheinen eingestellt. Nun ist es gut möglich, dass wir nach der sechsjährigen Pause 2021 mit einer Weihnachts-Überraschung rechnen dürfen, denn Christoph Körfer, Sprecher von Sat.1 und ProSieben, teilte "DWDL" mit: "An Weihnachten und in der Zeit davor gehen ja Jahr für Jahr Herzenswünsche in Erfüllung. Aber wann, wie und wo wissen nur der Weihnachtsmann und der Nikolaus. Und das ist gut so."