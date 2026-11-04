Mit „TV total - Das Quiz“ zeigt ProSieben am Mittwoch, den 4. November um 20:15 Uhr das erste Quiz für Fernsehnerds. Natürlich mit Sebastian Pufpaff. Natürlich mit Nippeln. Natürlich mit den legendärsten TV-Momenten.

In sieben Spielrunden quizzen Comedienne Tahnee, Comedy-Newcomer Björn von Morgenstern und Moderator Pierre M. Krause am Nippelbuzzer bei Quizmaster Sebastian Pufpaff für das Publikum.