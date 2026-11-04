TV total - Das Quiz: Wer spielt im neuen Format mit Pufpaff?
Mit „TV total - Das Quiz“ zeigt ProSieben am Mittwoch, den 4. November um 20:15 Uhr das erste Quiz für Fernsehnerds. Natürlich mit Sebastian Pufpaff. Natürlich mit Nippeln. Natürlich mit den legendärsten TV-Momenten.
In sieben Spielrunden quizzen Comedienne Tahnee, Comedy-Newcomer Björn von Morgenstern und Moderator Pierre M. Krause am Nippelbuzzer bei Quizmaster Sebastian Pufpaff für das Publikum.
Welches Wissen ist gefragt?
Wer erkennt nur anhand vernichtender Social-Media-Kommentare, welche Sendung in der „Shitshow“ gesucht wird? Wer beweist Musikexpertise, wenn die Studioband Klinke Supreme in „Hör mal, wie das klinkt!“ bekannte TV-Melodien miteinander vermischt? Und wer weiß, welchen Promi Sebastian Pufpaff himself beim Action-Painting „The Joy of Puffi“ auf die Leinwand zaubert? Nur wer mit Wissen aus der „TV total“- Welt überzeugt, spielt im Finale um den Hauptgewinn: einen Sachpreis für eine Person aus dem Studiopublikum.
„TV total - Das Quiz“ - am Mittwoch, 4. November 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn