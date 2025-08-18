"TV total" kehrt aus der Sommerpause zurück - und das direkt mit einer Zugabe. Ab 19. August präsentiert Sebastian Pufpaff (48) das Format wieder jeden Dienstag (20:15 Uhr, ProSieben und Joyn). Im Anschluss heißt es dann: "TV total Stand-Up Club".

Der Dienstag soll noch lustiger werden

In der neuen Show, die dienstags ab 21:25 Uhr ausgestrahlt wird, lädt der Moderator Comedians zu Auftritten vor Live-Publikum ein. In der ersten Ausgabe am 19. August werden Atze Schröder, Ingmar Stadelmann, Özcan Cosar, Hendrik Brehmer und Maria Ziffy dabei sein, wie ProSieben mitteilte.

"Damit wird der Dienstag noch lustiger", wirbt der Sender. Die erste Staffel der neuen Comedy-Show umfasst insgesamt drei Folgen. Wie bei "TV total" werden auch die Musiker von Klinke Supreme im "Stand-Up Club" für die nötige Stimmung sorgen.