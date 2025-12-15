"TV total Turmspringen": Wann geht es 2026 auf ProSieben weiter?
Salto. Schraube. Bauchplatscher? Legenden aus 15 Ausgaben Turmsprung-Geschichte und Turmsprung-Neulinge wagen in einem besonderen Jubiläum-"TV total Turmspringen" am Samstag, 10. Januar 2026, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn, den Sprung ins kalte Wasser. Dabei sind unter anderem Fabian Hambüchen, Annabelle Mandeng und Thorsten und Nico Legat. Gesprungen wird im Einzel und im Synchron.
Sonya Kraus feiert ihr Comeback
Moderiert wird das "TV total Turmspringen" von Steven Gätjen. Bei dem sportlichen Prominenten-Wettbewerb feiert Moderatorin Sonya Kraus ihr großes Comeback. Sie interviewt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Ron Ringguth kommentiert. Sebastian Pufpaff sitzt gemeinsam mit Torsten Sträter am Kommentatorenpult und blickt mit einem Augenzwinkern auf die Leistungen der Springerinnen und Springer.
"Das Turmspringen war immer mein liebstes 'TV total'-Event und ist Kult", erklärt Kraus der "Bild"-Zeitung. Zum Jubiläum der Show aktiviere sie "gern meine alte Kodderschnauze, presse das welke Fleisch in ein skandalös knappes Kostüm und beziehe meine Stammposition auf und am Sprungturm". Kraus war von 2004 bis 2012 ein Teil der Sendung und etablierte sich bei den Beckenrand-Gesprächen mit den teilnehmenden Stars zur festen Größe des Formats.