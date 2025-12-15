Salto. Schraube. Bauchplatscher? Legenden aus 15 Ausgaben Turmsprung-Geschichte und Turmsprung-Neulinge wagen in einem besonderen Jubiläum-"TV total Turmspringen" am Samstag, 10. Januar 2026 , um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn , den Sprung ins kalte Wasser. Dabei sind unter anderem Fabian Hambüchen , Annabelle Mandeng und Thorsten und Nico Legat . Gesprungen wird im Einzel und im Synchron.

Sonya Kraus feiert ihr Comeback

Moderiert wird das "TV total Turmspringen" von Steven Gätjen. Bei dem sportlichen Prominenten-Wettbewerb feiert Moderatorin Sonya Kraus ihr großes Comeback. Sie interviewt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Ron Ringguth kommentiert. Sebastian Pufpaff sitzt gemeinsam mit Torsten Sträter am Kommentatorenpult und blickt mit einem Augenzwinkern auf die Leistungen der Springerinnen und Springer.