"TV total Wok-WM 2022": Diese Stars sind auf ProSieben mit dabei

Am 12. November 2022 rasen in Winterberg wieder Sportler, Stars und Promis im Wok auf die Schallmauer zu. Nun hat ProSieben via Instagram die ersten Teilnehmenden der diesjährigen "TV total Wok-WM" bekannt gegeben.

Sebastian Pufpaff (46), Tim Wiese (40), Manfred Ludolf (60) und Laura Nolte (23) bilden demnach ein Vierer-Team. Die YouTuber Trymacs (28), Montaa Black (34) und Sascha Hellinger (27) aka UnsympathischTV zusammen mit Moderator Jens Knossalla ebenfalls.