"Twilight"-Hype auf TikTok: Warum geht das Teenie-Drama viral?

Denkt man zurück an das Ende der Nullerjahre, wird schnell klar, dass der Look von Bella aus "Twilight" nicht wirklich besonders ist – eine ganze Generation an jungen Frauen zog sich eine Zeit lang genau so an: Gedeckte Farben, mehrere Lagen Stoff, Ringeltops, Hoodies, Parkas. Denkt an einen H&M im Jahre 2009.