Erstmals seit der Heim-EURO 2008 ist Österreich wieder Schauplatz eines großen Endspiels. In Salzburg matchen sich am 12. August 2026 Paris Saint-Germain , Sieger der UEFA Champions League und Aston Villa , Gewinner der UEFA Europa League, um den europäischen Super Cup . Kann das französische Star-Ensemble rund um Weltfußballer Ousmane Dembélé den Titel verteidigen?

Das ist der Spiel-Plan für den UEFA Super Cup 2026 auf ServusTV

Nach der erfolgreichen Übertragung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 202 bei ServusTV und ServusTV On mit Rekordquoten, wartet auf die Fußballfans am 12. August schon das nächste Highlight.

Das Aufeinandertreffen der siegreichen Teams in der UEFA Champions League und der UEFA Europa League, Paris Saint-Germain und Aston Villa, ist traditionell der Ankick zur europäischen Klubfußball-Saison.

UEFA Super Cup 2026 - LIVE bei ServusTV und ServusTV On

Mi., 12.08.: Paris Saint-Germain vs Aston Villa

ab 20:15 Uhr: Vorbericht

ab 21:00 Uhr: 1. Spielhälfte

ab 21:45 Uhr: Halbzeitanalyse

ab 22:00 Uhr: 2. Spielhälfte

ab 22:45 Uhr: Siegerehrung und Analyse