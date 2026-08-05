UEFA Super Cup 2026: Paris Saint-Germain vs Aston Villa live im TV
Erstmals seit der Heim-EURO 2008 ist Österreich wieder Schauplatz eines großen Endspiels. In Salzburg matchen sich am 12. August 2026 Paris Saint-Germain, Sieger der UEFA Champions League und Aston Villa, Gewinner der UEFA Europa League, um den europäischen Super Cup. Kann das französische Star-Ensemble rund um Weltfußballer Ousmane Dembélé den Titel verteidigen?
Das ist der Spiel-Plan für den UEFA Super Cup 2026 auf ServusTV
Nach der erfolgreichen Übertragung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 202 bei ServusTV und ServusTV On mit Rekordquoten, wartet auf die Fußballfans am 12. August schon das nächste Highlight.
Das Aufeinandertreffen der siegreichen Teams in der UEFA Champions League und der UEFA Europa League, Paris Saint-Germain und Aston Villa, ist traditionell der Ankick zur europäischen Klubfußball-Saison.
UEFA Super Cup 2026 - LIVE bei ServusTV und ServusTV On
Mi., 12.08.: Paris Saint-Germain vs Aston Villa
ab 20:15 Uhr: Vorbericht
ab 21:00 Uhr: 1. Spielhälfte
ab 21:45 Uhr: Halbzeitanalyse
ab 22:00 Uhr: 2. Spielhälfte
ab 22:45 Uhr: Siegerehrung und Analyse